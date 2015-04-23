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المتحدث العسكرى بمناسبة ذكرى تحرير سيناء: دماء أبطالنا روت غرس المستقبل

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المتحدث العسكرى بمناسبة ذكرى تحرير سيناء: دماء أبطالنا روت غرس المستقبل المتحدث العسكرى بمناسبة ذكرى تحرير سيناء: دماء أبطالنا روت غرس المستقبل
تقدم العميد محمد سمير المتحدث العسكرى بالتهنئة للشعب المصرى العظيم فى ذكرى تحرير أرض سيناء الغالية، تلك الملحمة الرائعة التى استمدت عبقريتها من انتصارات أكتوبر المجيدة، ويتذكر خلالها المصريون، التضحيات التى قدمها الأبطال الأوفياء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تراب هذا الوطن.

وأوضح العميد محمد سمير فى بيان له أن أبطال سيناء روت دماؤهم الذكية غرس مستقبل زاهر ترفرف فى سمائه أعلام العزة والكرامة، قائلا: "نجدد العهد بأننا على دربهم نسير مؤمنين بالله أوفياء لتراب هذا الوطن، ولشعبه العظيم مهما كلفنا ذلك من تضحيات حفظ الله وشعبها الوفى الكريم".


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