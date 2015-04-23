إحباط تهريب 400 ألف دولار من حساب سرى للإخوان والتحفظ على 14شركة

صرح المستشار ياسر أبو الفتوح أمين عام لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، بأنه فى سياق تنفيذ الحكم رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، وأمر قاضى تنفيذ محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، تمكنت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل من إحباط محاولة زوجة القيادى الإخوانى إبراهيم عبيد، المتحفظ على شخصه والمستشفى المملوكة له بالإسكندرية، حال قيامها بتهريب 400 ألف دولار من حساب غير معلن بأحد البنوك وتم التحفظ على المبلغ والحساب.

وقامت اللجنة بالتحفظ على 14 شركة ومالكيها من الشركات المملوكة للعناصر القيادية بجماعة الإخوان الإرهابية، وهذه الشركات تعمل فى نشاطات تجارية متنوعة، والتحفظ على 12 جمعية أهلية، كما تم التحفظ على عدد 45 عنصرا من العناصر الإخوانية البارزة فى الجماعة الإرهابية وشمل التحفظ الحسابات البنكية وكافة الأموال المنقولة والسائلة والعقارية المملوكة للكيانات المتحفظ عليها .

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