أنا مهندس الصفقات – (3) عدلي القيعي لـ في الجول.. عمارة، من الزمالك للأهلي بسيارة ' نصف نقل ' !

الحلقة الثالثة - كان الزمالك حريصا حين أتم اتفاقه مع محمد عمارة.. لكن رغبة اللاعب في النهاية غيرت كل شيء ونقلته إلى الأهلي، "في سيارة نصف نقل!".

كانت الصعوبة هي معرفة رغبة اللاعب في ظل الظروف المحيطة، هنا تكمن المشكلة، وهنا كان عدلي القيعي يملك الحل.

"مهندس الصفقات" يحكي عن رحلته مع القلعة الحمراء، هذا الرجل الذي كان يلعب مبارياته الخاصة في مواسم الانتقالات يتحدثلـFilGoal.com.

الحلقة الأولى - القيعي لـ في الجول: حكاية "ثغرة" و"كلبين" حولا الشاطر من الزمالك للأهلي!

الحلقة الثانية - عدلي القيعي لـ في الجول.. الشك في حجم رأس فلافيو!

وكل ما يلي على لسان عدلي القيعي

كان محمد عمارة بالفعل قد اتفق مع الزمالك..

وأنا لم تكن لدي مشكلة في إنهاء الصفقة مع بلدية المحلة، لكن كانت المشكلة أن الأولوية الآن باتت للزمالك.

الحل الوحيد كان أن يطلب عمارة بنفسه اللعب للأهلي. لكن الأزمة أن الزمالك كان حريصا هذه المرة.

أظن أن تحركي لم يكن ممكنا في تلك الأثناء.. لهذا فكرت في صديق قديم.

اتصلت بأحمد رواس، أحد أصدقائي.. قلت له: اسمع، خد عربية نص نقل، واطلع على المحلة.

كان هدفنا ألا نلفت الانتباه، سيارة نصف نقل وصلت إلى قرية عمارة، وسأل رواس عن بيت اللاعب حتى عرفه.

نادى رواس على عمارة من أسفل منزله، هل ترغب في اللعب للأهلي؟

عمارة خرج إلى الشرفة، لم يكن يصدق، لكنه في النهاية كان قد حسم أمره في ثوان.. لقد نزل وركب مع رواس السيارة النصف نقل!

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محمد عمارة لـFilGoal.com "لم أكن أصدق أن الأهلي ظهر في تلك اللحظة تحديدا، وكيف حسم الصفقة بهذه السرعة".

ويحكي محمد عمارة "كنا نصارع على الهروب من الهبوط في بلدية المحلة.. ومدرب الفريق أحمد الشعراوي وعدني أنا وياسر رضوان أن ننتقل إلى الزمالك لو أنقذنا الفريق".

"كان الزمالك هو النادي الوحيد الذي طلب التعاقد معي.. أنا أهلاوي، لكن ما باليد حيلة، لم يطلب أحد مني الانضمام للقلعة الحمراء من الأساس".

"الزمالك كان يعرض 400 ألف جنيه.. اتصل بي هاني زادة، وكل شيء في طريقه لأن أرتدي القميص الأبيض.. فقط كان عزمي مجاهد الوحيد المعترض على الصفقة في النادي ويرى الرقم كبيرا".

"رئيس النادي وهو أحد البشوات فعليا واسمه عماد خليل تحدث معي.. قال لي: يا عمارة أنا أهلاوي ونفسي تروح الأهلي مش الزمالك".

"هنا حدثت المفاجأة.. مكالمة هاتفية من سعيد أبو النور، مفادها: الأهلي يرغب في ضمك.."

"أخيرا".

"لكن هل فعلا سيكون الأهلي سريعا وحاسما قبل أن يضغط الزمالك لحسم الصفقة؟ لا أعلم".

"في هذا المساء وأنا نائم، أيقظتني والدتي.. وقالت لي، هناك من يدعى رواس ينتظرك أسفل المنزل ويقول إنه من النادي الأهلي!".

"اتصلت برئيس النادي وقلت له الأهلي ظهر.. والمفاجأة أن النادي قرر تقديري ولن يدفع فقط 450 ألفا، بل 500 ألف ليثبت أنه يرغب في حسم الصفقة أسرع من الزمالك".

"رئيس النادي ضحك، وقال لي: هكذا يكون النادي المحترم".

ويقول عمارة أيضا: "لا أظن أني كنت سأحقق النجاح ذاته في حياتي لو كنت انتقلت للزمالك وليس للأهلي".

"شخصيتي لم تكن لتناسب أجواء الزمالك.. الحمد لله على الانتقال للأهلي".