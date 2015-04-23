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من المران – كيف يعالج الزمالك غياب حفني.. وصالح موسى قد يكون مفاجأة

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من المران – كيف يعالج الزمالك غياب حفني.. وصالح موسى قد يكون مفاجأة من المران – كيف يعالج الزمالك غياب حفني.. وصالح موسى قد يكون مفاجأة

يخوض الزمالك مباراته في الدوري يوم الخميس أمام الاتحاد السكندري بدون أيمن حفني للإصابة، فكيف سوف يعالج فيريرا المدير الفني للفريق مسألة غياب الحاوي؟

ويستضيف الزمالك نظيره الاتحاد السكندري يوم الخميس في ملعب بتروسبورت لحساب الجولة 26 من الدوري.

واستقر المدرب البرتغالي بشكل كبير على الدفع بثنائي هجومي في وسط الملعب أحدهما سيكون بشكل كبير هو أحمد عيد عبدالملك، أما الثاني فكانت هناك مفاضلة بين الثنائي معروف يوسف ومصطفى فتحي، ولكنه لم يستقر على أحدهما ليدفع به لتعويض غياب حفني.

أما مفاجأة المدرب البرتغالي في المباراة فستكون في الدفع بصالح موسى للعب في الرواق الأيمن بدلا من حازم إمام الذي قد يغيب بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وسوف يجري حازم إمام اختبار طبي قبل المباراة لمعرفة قدرته على المشاركة من عدمها، وحال غيابه فسوف يلجأ فيريرا لموسى الذي لم يشارك في أي مباراة مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ولكن الجهاز المعاون للمدير الفني يرى أن الحل الأمثل هو الدفع بعمر جابر بدلا من حازم حال فشله في عبور الاختبار الطبي، وذلك لمشاركته في ذلك المركز من قبل، مع الدفع بأحمد توفيق في وسط الملعب.

في الوقت ذاته استقر الجهاز الفني للزمالك على الاستعانة بأحمد سمير للمشاركة في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب حمادة طلبة للإيقاف.

وركز فيريرا في مران الزمالك الأخير على تقليل الحمل البدني نتيجة كثرة خوض المباريات، مع المفاضلة بين خالد قمر وأحمد علي للدفع بأحدهما كمهاجم ثان بجوار باسم مرسي أمام الاتحاد، ومطالبا لاعبي الفريق بزيادة الفاعلية الهجومية.

كما أنه طالب المدافعين وخاصة إسلام جمال ومحمد كوفي بضرورة تقليل المساحات مع لاعبي خط الوسط حتى تكون كل خطوط الفريق متقاربة على أرضية الملعب، مما يؤدي لعدم وجود أي مساحات للمنافسين في المباريات.

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