' جماهير الإسماعيلي لن ترحمنا لو لم نفعل شيئا للنادي '

أكد أحمد عبد الحليم عضو مجلس إدارة الإسماعيلي أن ناديه يسعى لبناء فريق جديد قادر على تمثيل الدراويش بشكل جيد في الموسم المقبل مشيرا إلى أن الجماهير لن ترحم الإدارة لو رحلت دون بصمة.

وكان الإسماعيلي قد تعادل أمس مع فريق اتحاد الشرطة بهدف لكل منهما ليتراجع الدراويش للمركز التاسع بالدوري.

وقال عبد الحليم لـFilGoal.com "إدارة النادي تنتهي مدتها العام المقبل، لو لم نفعل شيئا لن ترحمنا الجماهير".

وأضاف "الفريق لن يفوز بالدوري ولن يهبط هذه حقيقة ماثلة أمامنا، هدفنا الآن بناء فريق قوي قادر على تمثيل الدراويش الموسم المقبل".

وتابع "الفريق في حاجة للاعبين خبرة وموهوبين يستطيعون الوصول لمنصات التتويج في البطولات المختلفة".