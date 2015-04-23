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نائب وزير خارجية روسيا: موسكو تشارك فى مشاورات جنيف حول سوريا

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نائب وزير خارجية روسيا: موسكو تشارك فى مشاورات جنيف حول سوريا نائب وزير خارجية روسيا: موسكو تشارك فى مشاورات جنيف حول سوريا
ذكر جينادى جاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسى أن الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى مدعوة للمشاركة فى مشاورات جنيف حول سوريا مؤكدا استعداد بلادة للمشاركة فى هذه المشاورات.

وقال جاتيلوف، خلال مؤتمر صحفى فى وكالة أنباء "روسيا سيغودنيا" اليوم الخميس:" إن المبعوث الأممى إلى سوريا، ستيفان دى ميستورا، وضع الخطوط العريضة لخطة العمل لهذه المشاورات".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسى أن خطة العمل هذه تنطوى على إرسال دعوة إلى ممثلين عن جماعات المعارضة، وممثلى البلدان الرئيسية المشاركة فى العملية السورية، وهى "الخمسة الأعضاء"، بالإضافة إلى اللاعبين الخارجيين المؤثرين الآخرين".
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