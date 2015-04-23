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إعدام سعودى حاول تهريب حبوب مخدرة للمملكة

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إعدام سعودى حاول تهريب حبوب مخدرة للمملكة إعدام سعودى حاول تهريب حبوب مخدرة للمملكة
نفذت السلطات اليوم الخميس حكم الإعدام الصادر فى حق أحد السعوديين بعد أن أدين بمحاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المنبه المحظورة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية فى بيان لها اليوم الخميس انه تم القبض على السعودى عند قيامه بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المنبه المحظورة، وأضاف البيان ان التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه وحكم عليه بالإعدام الذى تم تنفيذه اليوم الخميس فى منطقة الجوف شمال غرب المملكة.

وبهذا الإعدام يرتفع عدد الذين تم إعدامهم فى المملكة منذ بداية العام الحالى إلى 60 شخصا بعد أن قامت العام الماضى بتنفيذ حكم الإعدام فى 83 شخصا معظمهم من مهربى المخدرات، وتنفذ السلطات السعودية أحكام الإعدام بحق المدانين عن طريق قطع الرأس بالسيف أو رميا بالرصاص فى مكان عام.
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مصر 365

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