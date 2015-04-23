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الاحتفال باليوم العالمى للسلامة والصحة العالمية بالإسكندرية

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الاحتفال باليوم العالمى للسلامة والصحة العالمية بالإسكندرية الاحتفال باليوم العالمى للسلامة والصحة العالمية بالإسكندرية

الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة العالمية بالإسكندرية

قام صباح اليوم، هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، بالاحتفال باليوم العالمى للسلامة والصحة العالمية، بمشاركة العديد من شركات البترول فى المحافظة، ومندوبين عن منظمة السلامة والعمل العالمية .

قال أحمد الوكيل أؤكد أن العمال وأصحاب العمل هما وجهان لعملة واحدة فهما شركاء الوطن، فالعمال هم الثروة الحقيقة، ونحن لا ننظر إلى توفير شروط السلامة المهنة كقانون ولكن للمحافظة على العمال وصحتهم، وسيتم التركيز على خفض الإصابات فى العمل بالمهن ذات الخطورة وإدخال تحسينات فى مجال الصحة المهنية، وتوفير الحوافز والتدريب للمصانع حتى يدركوا كيفية العمل بها، تعزيز دور الجهاز الإدارى للدولة باعتبار أن هى أكبر صاحب عمل يستخدم  مليون عامل .

قال المستشار محمد سعد، وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة بالإسكندرية، لقد حاربنا للوصول لحق سلامة العامل والتقليل من الإصابات فالوقاية خير من العلاج، فإصابة العامل تؤدى إلى قلة الإنتاج .

وأضاف “بيتر”، مندوب منظمة العمل الدولية، نحن نحتفل هذا العام بالسلامة المهنية وحقوق العمال فى حصولهم على السلامة، ووقايتهم من الإصابات والمرض، وتأمينهم ليس بعد حدوث الإصابات ولكن لوقايتهم منها .

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