البرلمان العربي يعقد جلسته الخامسة بجيبوتي

يعقد البرلمان العربي برئاسة معالي السيد “احمد بن محمد الجروان” الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي السنوي الثالث من الفصل التشريعي الأول 2014ـ2015م يوم الاحد الموافق 26 ابريل الجاري في جيبوتي لدعم هذه الدولة باعتبارها قطرا عربيا مهما واستجابة لدعوة فخامة رئيسها ” إسماعيل عمر جيله “.

وستتناول فعاليات هذه الجلسة عددا من المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ودور البرلمان العربي في تفعيل التشريعات العربية الموحدة في هذا الصدد ولا سيما الاقتصادية منها .

وتعقد اللجان الفرعية ولجان البرلمان العربي الأربع اجتماعات يومي 24، 25 ابريل حيث تبحث لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي في اجتماعها، تطورات الوضع في اليمن واخر مستجدات القضية الفلسطينية، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ، الجولان العربي السوري المحتل .

وتجتمع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان لبحث تقرير حول اهم القضايا القانونية وحقوق الانسان في القمة العربية والإعداد لجلسة استماع حول معوقات تنفيذ الاتفاقيات والتشريعات العربية المختلفة والمقرر عقدها قريبا .

وتبحث لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية مواضيع تخص المنظمات العربية المتخصصة ( المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية ) واستعراض اهم القرارات الاقتصادية والمالية الصادرة عن القمة العربية مارس 2015.

في حين ستتناول اجتماعات لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب قضايا الطفل العربي منها مقترح انشاء دور لرعاية الاطفال المتضررين من الحروب في الوطن العربي ، ومناقشة رؤية حول دور منظمات المجتمع المدني في مسيرة العمل العربي المشترك ، ومشروع قانون حماية ذوي الاعاقة.

وكان رئيس البرلمان العربي قد وصل أمس الأربعاء 22 من أبريل 2015م إلى جمهورية جيبوتي تمهيدا لعقد اجتماعات البرلمان العربي وجلسته الخامسة .

وعقد معالي رئيس البرلمان العربي بعد وصوله لقاء مع معالي السيد “محمد علي حمد” رئيس مجلس النواب الجيبوتي، حيث تناول اللقاء عددا من الموضوعات الهامة، من بينها التباحث حول سبل تعزيز وتفعيل العمل البرلماني العربي المشترك وبما يخدم مصالح الأمة العربية العادلة، وما يمكن أن يقدمه البرلمان خلال عقد اجتماعاته في جمهورية جيبوتي واستخدام الدبلوماسية البرلمانية بشكل فعال لتقديم كافة أشكال الدعم السياسي لجمهورية جيبوتي الشقيقة.