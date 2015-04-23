بالصور.. عميد كلية التربية بالعريش يفتتح نادى المواهب والابتكارات

افتتح الدكتور أحمد عواد، عميد كلية التربية التابعة لفرع جامعة قناة السويس، يرافقه الدكتور عادل سرايا، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور صلاح مكاوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والمشرف علي قسم رعاية الشباب، والدكتور سعيد لافي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، وبحضور الدكتور حبش النادي، عميد كلية العلوم، والدكتور سيد علي، عميد كلية العلوم الزراعية البيئية، والدكتور عامر صلاح، عميد كلية الآداب، وأعضاء هيئة التدريس بكليات فرع الجامعة بالعريش والطلاب، بتكليف من الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور سامى هاشم، نائب رئيس الجامعة، نادي المواهب والابتكارات التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمعرض الملحق به لإنتاج الطلاب ومشاركة المجتمع المدني، والذي تضمن الشعر، والأدب، والرسم، وأشغال يدوية، وغيرها من ابتكارات ومنتجات الطلاب .

وتم افتتاح المعرض الخاص بالدفعة الأولي من قسم التربية الخاصة الجديد، وأسرة بسمة أمل بالكلية، بإشراف الدكتورة رباب عادل، وبمشاركة الدكتورة هبة عبدو، والدكتورة ولاء فوزى، والدكتورة أسماء رضوان، والدكتورة آية السيد، والدكتورة نور الخميسي، والذي تضمن منتجات، ولعب للأطفال، ورسوم، ولوحات تشكيلية، وطرق تعليم الأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا افتتاح المعرض الخاص بشعبة رياض الأطفال بالكلية بإشراف الدكتورة نبيلة شراب، والذي تضمن لأول مرة لوحات للمكفوفين بطريقة برايل ومعدات أخري للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ولعب الأطفال .

وأكد الدكتور أحمد عواد، عميد الكلية، علي استمرار الكلية في آداء دورها لخدمة المحافظة ودعم مشروعات التنمية وتنفيذها بأسلوب علمي في كافة القطاعات، مع تشجيع الطلاب وتحفيزهم من أجل تحقيق النتائج المرجوة .

وعرض الدكتور عادل سرايا، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فكر قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفق شعاره الجديد ‘ رؤية معاصرة لمجتمع متغير وبيئة متجددة ‘ في تشجيع الموهوبين وأصحاب الإبداعات في مختلف المجالات، ومبادرة في ‘ حب مصر ‘ ،وتبنى عدد من المشروعات بالتعاون مع الأجهزة المختصة وبالتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، مشيرًا إلي أن المعارض مستمرة لمدة أسبوع لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لزيارتها .

وتم تكريم الطلاب الفائزين من أصحاب المواهب والابتكارات، وكذا تكريم أعضاء هيئة التدريس والمشرفين عليهم، ومن بينهم الدكتورة رباب عادل، والدكتورة شيماء البنديري، ومحمد عبد اللطيف، والمهندسة ولاء الحسيني من المجتمع المدني .