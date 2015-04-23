نيابة الأقصر تقرر حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته 6 كيلو بانجو 4 أيام على ذمة التحقيق

أمرت نيابة الأقصر بإشراف المستشار وليد البيلي، المحامي العام لنيابات المحافظة، اليوم الخميس، بحبس متهم بتجارة المخدرات ضبط بحوزته 6 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، 4 أيام علي ذمة التحقيق .

كان اللواء حسام المناوي، مدير أمن الأقصر، قد تلقي إخطارًا من ضباط مباحث مركز شرطة القرنة يفيد بقيام “محمود .ح .م” 28 عامًا، مقيم بقرية الضبعية دائرة المركز، بالتجارة في المواد المخدرة .

وبعد التأكد من صحة المعلومات وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم مداهمة منزل المتهم وضبط بحوزته 6 كيلو من نبات البانجو المخدر وبمواجهته بما تم ضبطه اعترف بحيازته للنبات المخدر بقصد الإتجار.

حرر محضر بالواقعة تحت رقم “1617″ إداري مركز القرنة، وأحيل للنيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق .