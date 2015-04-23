ليلة_الابطال - راموس: أحب المدربين الذين يتمتعون بالجرأة

(إفي): أعرب سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد الإسباني عن سعادته بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتغلبه على أتليتكو مدريد في إياب ربع النهائي بهدف نظيف، مشيدا بمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي قرر الدفع به في خط الوسط.

وقال راموس، في تصريحات صحفية عقب المباراة، "كنت أعرف أنني سألعب في هذا المركز. كنا نفكر في هذا، ولكن أنشيلوتي هو من يستحق الثناء. أحب المدربين ذوي الشخصية القوية والذين يتمتعون بالجرأة. أنا سعيد بثقته فيّ".

وأضاف "أعتقد أن الريال استحق التأهل إلى نصف النهائي. قدمنا عملا جيدا للغاية، وتضحية كبيرة. سنحاول الدفاع عن لقب دوري الأبطال".

وأوضح "أنا سعيد من أجل تشيتشاريتو لأنه زميل وصديق، لم يشارك بصورة كبيرة هذا الموسم، ولكنه مثال يحتذى به محترف كبير ساعد الفريق كثيرا".

وأكمل "أنا سعيد من أجل تشيتشاريتو لأنه زميل وصديق، لم يشارك بصورة كبيرة هذا الموسم، ولكنه مثال يحتذى به محترف كبير ساعد الفريق كثيرا".

وبشأن طرد لاعب أتليتكو أردا توران إثر حصوله على إنذارين قال:"أعتقد أنه مستحق، عندما تحصل على بطاقة صفراء لابد من أن تكون حذرا، أعتقد أن قرار الحكم كان صائبا".