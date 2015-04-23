ليلة_الابطال - ميراندا: نرحل مرفوعي الرأس

(إفي): أكد البرازيلي جواو ميراندا، مدافع أتليتكو مدريد الإسباني اليوم أن فريقه يرحل عن دوري أبطال أوروبا مرفوع الرأس بعد الخروج من الدور ربع النهائي إثر خسارته إيابا أمام ريال مدريد بهدف نظيف، معربا عن أسفه إزاء طرد التركي أردا توران بعد حصوله على إنذارين.

وقال ميراندا، في تصريحات صحفية عقب المباراة، "يجب أن نرفع رؤسنا ونعمل لأن أمامنا ست مباريات هامة وحاسمة ويجب علينا العمل بقوة أكبر وتحقيق الانتصارات كي نتمكن من المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا".

وأوضح "أعتقد أن الريال يمتلك فريقا كبيرا. لعبنا بطريقتنا، وسنحت لنا فرصة ولم نسجل للأسف. واجهنا فريق كبيرا ميزانيته تفوقنا، ويمكنه التعاقد مع لاعبين كبار.. للأسف قبل انتهاء الوقت الأصلي بدقيقتين اهتزت شباكنا بهدف".

وعن طرد توران في الدقيقة 76 من عمر المباراة، أوضح "إنها كرة القدم"، في الوقت الذي استبعد فيه أن يكون لعب خوسيه ماريا خيمينيز كقلب دفاع ثالث بعد خروج توران قد أثر سلبا على الفريق.

وأضاف "لا أعتقد ذلك. لعبنا بثلاثة لاعبين في قلب الدفاع من قبل، مني مرمانا بهدف.. لا بكاء على اللبن المسكوب. يجب أن نرفع رؤوسنا".

وأثنى على الحارس السلوفيني يان أوبلاك قائلا:"إنه حارس كبير، تصدى لكرات صعبة، والآن لابد من السير على نفس المنوال، لابد أن نرفع رؤوسنا ونفكر في المباراة المقبلة".