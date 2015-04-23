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جودين: فخور بزملائي وجماهير أتليتكو

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جودين: فخور بزملائي وجماهير أتليتكو جودين: فخور بزملائي وجماهير أتليتكو

(إفي): أكد الأوروجوياني دييجو جودين، مدافع أتليتكو مدريد الإسباني اليوم أن فريقه نافس "حتى النهاية" أمام ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخسر أتليتكو بطاقة نصف النهائي لصالح ريال مدريد جاره الذي هزمه بهدف قاتل لتشيتشاريتو في الدقيقة 88.

وقال جودين، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "قاتلنا حتى النهاية، ولكن لم نتمكن (من التأهل للمربع الذهبي) أنا فخور بزملائي وجماهيرنا. ينبغي علينا مواصلة السير على نفس المنوال".

ومن جانبه، قال خيسوس خيمينيز، عبر حسابه على (تويتر) أيضا، "لا يمكنك لوم من بذل قصارى جهده. ارفعوا رؤوسكم، وعلينا العمل بقوة أكبر".

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