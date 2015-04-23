هوميلز يشعر بالضيق من كثرة التكهنات حول انتقاله لمانشستر يونايتد

يشعر ماتس هوميلز مدافع بروسيا دورتموند بالضيق والملل من كثرة التقارير الصحفية التي تشير إلى اقترابه من الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد الموسم المقبل.

وكان هوميلز قد أكد في وقت سابق أنه سوف يقرر مصيره مع دورتموند الصيف المقبل، مشددا على أن كل تركيزه منصب في إنهاء الدوري الألماني بمركز جيد مع فريقه، بعد نجاته من الصراع على الهبوط في النصف الثاني من الموسم.

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن يونايتد أرسل عرضا رسميا لدورتموند من أجل ضم هوميلز، لكن رفض مسؤولي البي في بي تأكيد أو نفي تلك الأنباء.

ورد هوميلز على تلك التقارير قائلا:"لا أرغب في التحدث عن ذلك الموضوع تحديدا".

وأضاف"لقد تحدثت في ذلك الأمر قبل عدة أسابيع ولا أريد تكرار ذلك مرة أخرى، هذا كافي جدا بالنسبة إلي".