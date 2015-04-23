' جوارديولا لن يترك بايرن ميونيخ لفريق مثل مانشستر سيتي '

يؤمن كارل هاينز رومينيجيه رئيس نادي بايرن ميونيخ أن بيب جوارديولا المدير الفني للفريق البافاري لن يرحل عنه من أجل تدريب فريق مثل مانشستر سيتي.

وارتبط اسم جوارديولا بتدريب مانشستر سيتي كثيرا في الآونة الأخيرة في ظل انتشار تقارير من الصحف الإنجليزية تفيد بأن مانويل بيلليجريني المدير الفني للفريق سوف يرحل بنهاية الموسم لسوء النتائج، وفشله في الحفاظ على لقب الدوري.

وتحدث رومينيجيه لصحيفة "بيلد" الألمانية قائلا:"لا أشعر بالقلق حيال كل تلك التكهنات".

وواصل"نحن نشعر بالفخر لكون جوارديولا هو مدرب بايرن، ولا أتخيل إنه سوف يغادر لفريق مثل مانشستر سيتي".

وينتهي تعاقد المدرب الإسباني مع بايرن ميونيخ في صيف عام 2016، ولا يشعر رئيس النادي الألماني بالقلق حيال ذلك الأمر، مؤكدا أنه يرغب في تجديد تعاقده مع المدير الفني.

وأضاف"جوارديولا حقق كل أهدافنا بنجاح، وأنا أثق في بقائه معنا لما بعد عام 2016".