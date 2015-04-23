4 نصائح للتخلص من اليأس.. أهمها تتعرف على ناس بتحب الحياة

ضغوط الحياة اليومية وبعض الأزمات التى نتعرض لها قد تصيبنا بحالة من باليأس، وهذا يجعلنا نعانى من الاكتئاب وعدم الرغبة والأمل فى الحياة.

فى هذا السياق، يشير الدكتور محمد على استشارى الطب النفسى، أن وصول الشخص لرفض الحياة يدل على إصابته باليأس من الحياة، وهذا مرض نفسى منتشر فى هذه الأيام ويجعل الشخص يشعر بالانطواء والابتعاد عن المحيطين به، ويعانى من الخوف والقلق والتوتر.

ويتابع د. محمد، أن الشعور باليأس يصاب به الشخص بدرجات متفاوتة، فنجد أشخاصا يتجاوزون هذه المشاعر السلبية ويتخلصون منها على الفور، وأشخاصا يسيطر عليهم هذا الشعور ويسيطر على حياتهم حتى يصابون برفض الحياة.

ويضيف استشارى الطب النفسى، أن هناك العديد من الأسباب التى تتسبب فى إصابة الشخص باليأس، كالفشل وعدم الشعور بالأمان فى حياته، وتعرضه لبعض الصدمات النفسية التى ساعدت فى خلق شخص يائس من الحياة.

وأخيرا، يقدم استشارى الطب النفسى، بعض النصائح التى تساعد على التغلب على اليأس، ومنها:

>1- التعرف على أشخاص جدد يتميزون بالطاقة الإيجابية ومحبين للحياة.

>2- هذا الشخص يحتاج إلى الدعم النفسى من المحيطين به، ولذلك ينصح بإعطائه هذا الدعم من قبل المقربين لهم وبالأخص الأسرة.

>3- الاشتراك فى بعض النشطات الاجتماعية كالجمعيات الخيرية.

>4- القراءة وخاصة الكتب التى تعطى الحياة بهجة.