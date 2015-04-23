"جنايات القاهرة" تعرض الفيديوهات الخاصة بـ"أحداث السفارة الأمريكية"

قامت هيئة محكمة جنايات القاهرة بعرض الفيديوهات المحملة بالأسطوانات المدمجة الخاصة بأحداث السفارة الأمريكية الثانية، والتى وقعت فى 2013، والمتهم فيها 23 متهمًا، وصرحت المحكمة بإخراج المتهمين من القفص للاطلاع على تلك الفيديوهات، بناءً على طلب هيئة الدفاع عن المتهمين.

وتغيبت اللجنة الفنية المنتدبة لتحرير الفيديوهات الخاصة بالأحداث عن حضور جلسة محاكمة المتهمين فى القضية، والتى تنظرها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى طلبات الدفاع وسماع شهود الإثبات، وعرض الأسطوانات المدمجة الخاصة بالأحداث.

كانت المحكمة قد صرحت للدفاع باستخراج نسخة من الأسطوانات المدمجة بالجلسة الماضية، وأكدت أنه على النيابة العامة إعلان شهود الإثبات، وضم دفتر أحوال قسم قصر النيل عن يوم الواقعة، وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.