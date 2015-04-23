تجديد حبس سيدتين 15 يوما لاتهامهما بسرقة 80 ألف جنيه من شقة بالسيدة زينب

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة تجديد حبس سيدتين 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة 80 ألف جنيه ومشغولات ذهبية من منزل أحد الأشخاص أثناء ممارسة الرذيلة بالسيدة زينب.

تلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغًا من "محمد.ع.م"، 54 سنة، صاحب محل، أفاد فيه بأنه لدى تواجده بمسكنه فوجئ بطرق على باب الشقة، وباستبيان الأمر قام مجهول برش مادة مخدرة فقد على إثرها الوعى، وعقب إفاقته اكتشف سرقة مبلغ 80 ألف جنيه مشغولات ذهبية صينى، و2 هاتف محمول ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

وأسفرت جهود البحث عن عدم صحة رواية المبلغ، وأنه يشتهر عنه تعدد العلاقات النسائية، واعتياده اصطحاب النسوة الساقطات لمسكنه، وبتطوير مناقشته وتضييق الخناق عليه عدل عن أقواله واعترف بأنه على علاقة غير شرعية بسيدة تدعى "رضا.ف.ا" وشهرتها "أمل"، 30 سنة، ربة منزل، ومقيمة بإمبابة بالجيزة، والتى حضرت لمسكنه وبصحبتها إحدى صديقاتها لممارسة الرذيلة، وأنهما وراء ارتكاب الواقعة، وعقب استصدار إذن من النيابة العامة تم ضبطها.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع "صدفة.م.و" وشهرتها "نانسى"، 35 سنة، ربة منزل، وأقرت بقيامها بمغافلة المجنى عليه بوضع أقراص مخدرة داخل علبة عصير وتقديمها له لدى تواجدهما بالشقة سكنه، وعقب فقدانه الوعى قامتا بالاستيلاء على المسروقات وفرتا هاربتين، وتم بإرشادهما ضبط أحد الهواتف المحمولة المستولى عليها، وأقرت بأن باقى المسروقات طرف المتهمة الهاربة، وتم ضبط الأخيرة وأيدت ما جاء بأقوال الأولى، وتم بإرشادها ضبط الهاتف المحمول الثانى ومبلغ مالى 40 ألف جنيه، واعترفت بإنفاقها باقى المبلغ المالى على متطلباتها الشخصية.