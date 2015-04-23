أخبار عاجلة

فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد -
حي شرق شبرا يكشف حقيقة أزمة كشك «المعاقة» -
9.3 مليار جنيه أرباحًا سوقية للبورصة خلال الأسبوع -
مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس سيدتين 15 يوما لاتهامهما بسرقة 80 ألف جنيه من شقة بالسيدة زينب

Google+ Print
تجديد حبس سيدتين 15 يوما لاتهامهما بسرقة 80 ألف جنيه من شقة بالسيدة زينب تجديد حبس سيدتين 15 يوما لاتهامهما بسرقة 80 ألف جنيه من شقة بالسيدة زينب
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة تجديد حبس سيدتين 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة 80 ألف جنيه ومشغولات ذهبية من منزل أحد الأشخاص أثناء ممارسة الرذيلة بالسيدة زينب.

تلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغًا من "محمد.ع.م"، 54 سنة، صاحب محل، أفاد فيه بأنه لدى تواجده بمسكنه فوجئ بطرق على باب الشقة، وباستبيان الأمر قام مجهول برش مادة مخدرة فقد على إثرها الوعى، وعقب إفاقته اكتشف سرقة مبلغ 80 ألف جنيه مشغولات ذهبية صينى، و2 هاتف محمول ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

وأسفرت جهود البحث عن عدم صحة رواية المبلغ، وأنه يشتهر عنه تعدد العلاقات النسائية، واعتياده اصطحاب النسوة الساقطات لمسكنه، وبتطوير مناقشته وتضييق الخناق عليه عدل عن أقواله واعترف بأنه على علاقة غير شرعية بسيدة تدعى "رضا.ف.ا" وشهرتها "أمل"، 30 سنة، ربة منزل، ومقيمة بإمبابة بالجيزة، والتى حضرت لمسكنه وبصحبتها إحدى صديقاتها لممارسة الرذيلة، وأنهما وراء ارتكاب الواقعة، وعقب استصدار إذن من النيابة العامة تم ضبطها.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع "صدفة.م.و" وشهرتها "نانسى"، 35 سنة، ربة منزل، وأقرت بقيامها بمغافلة المجنى عليه بوضع أقراص مخدرة داخل علبة عصير وتقديمها له لدى تواجدهما بالشقة سكنه، وعقب فقدانه الوعى قامتا بالاستيلاء على المسروقات وفرتا هاربتين، وتم بإرشادهما ضبط أحد الهواتف المحمولة المستولى عليها، وأقرت بأن باقى المسروقات طرف المتهمة الهاربة، وتم ضبط الأخيرة وأيدت ما جاء بأقوال الأولى، وتم بإرشادها ضبط الهاتف المحمول الثانى ومبلغ مالى 40 ألف جنيه، واعترفت بإنفاقها باقى المبلغ المالى على متطلباتها الشخصية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365