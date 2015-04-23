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تجديد حبس إخوانى 15 يوما لمشاركته فى حرق سيارات شرطة بالسويس

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تجديد حبس إخوانى 15 يوما لمشاركته فى حرق سيارات شرطة بالسويس تجديد حبس إخوانى 15 يوما لمشاركته فى حرق سيارات شرطة بالسويس
قررت نيابة السويس صباح اليوم الخميس، تجديد حبس إخوانى عضو حركة المقاومة الشعبية الإرهابية التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى، والمتهم بالاشتراك فى حرق 16 سيارة شرطة وسيارات القنصلية بالسويس 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت قوات الأمن بالبحر الأحمر فى 5 ديسمبر 2014 تمكنت من القبض على المدعو"محمد.ف.ع" 25 سنة، مقيم بحى الكوثر بالغردقة، وأصل إقامته بفيصل الجيزة، المتهم فى القضية رقم 3355 لسنة 2014 إدارى قسم شرطة السويس المحررة بشأن إضرام النيران فى أكثر من 10 سيارات شرطة وملاكى، من بينها سيارتان تابعتان للقنصلية السعودية بالسويس.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترف باشتراكه فى الواقعة مع عدد من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى، بعضهم تم ضبطه والآخرون جار ملاحقتهم.

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مصر 365

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