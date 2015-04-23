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"مباحث التموين": مصادرة 19 ألف لتر سولار قبل تهريبها للسوق السوداء

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"مباحث التموين": مصادرة 19 ألف لتر سولار قبل تهريبها للسوق السوداء "مباحث التموين": مصادرة 19 ألف لتر سولار قبل تهريبها للسوق السوداء
تمكنت الإدارة العامة لمباحث من ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية قبل تهريبها، حيث تم التحفظ على 8 آلاف لتر سولار لدى إحدى محطات الوقود بشبرا بسبب امتناع صاحب المحطة عن البيع للمواطنين، إضافة إلى تحرير محضر لصاحب محطة لتصرفه فى 7 آلاف لتر سولار و4 آلاف لتر بنزين.

وكانت المعلومات وردت إلى اللواء مدحت عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، بشأن تلاعب البعض فى كميات الوقود، وتم تشكيل مجموعات عمل للمرور على المحطات ومنافذ توزيع المواد البترولية لضبط المخالفين، وتحرير محاضر ضدهم وعرضها على النيابة العامة.

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مصر 365

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