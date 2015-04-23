حبس إخوانيين وإخلاء سبيل 13 آخرين بكفالة لاتهامهم بالتظاهر فى الجيزة

قرر محمد على الله وكيل أول نيابة كرداسة ومركز إمبابة، بإشراف المستشار هادى عزب رئيس النيابة، اليوم الخميس، حبس شخصين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما، وإخلاء سبيل 13 آخرين من المنتمين لجماعة الإخوان بعد وصول التحريات فى اتهامهم بالتظاهر بكفالة ألف جنيه، وإصابة معاون مباحث بالخرطوش.

وطلبت النيابة التحريات، أمس الأربعاء، بعد القبض على 15 شخصا من المنتمين لجماعة الإخوان بعد تنظيمهم مسيرة، اعتراضا على الحكم الصادر من المحكمة بمعاقبة الرئيس الأسبق "محمد مرسى بالحبس عشرين عاما، وأكدت التحريات تورط شخصين فى إصابة ضابط شرطة.

وكانت منطقة المنصورية بمنشأة القناطر شهدت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ونحو 150 إخوانيا أثناء تظاهرهم، ما أسفر عن إصابة "أحمد حسانين" معاون مباحث قسم منشأة القناطر برش خرطوش، وألقت الشرطة القبض على 15 متهما.