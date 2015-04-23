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مصدر: وفاة "محامى المطرية" نتيجة نزيف داخلى بالمخ.. وإصابته بسحجات وخدوش

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مصدر: وفاة "محامى المطرية" نتيجة نزيف داخلى بالمخ.. وإصابته بسحجات وخدوش مصدر: وفاة "محامى المطرية" نتيجة نزيف داخلى بالمخ.. وإصابته بسحجات وخدوش
أكد مصدر طبى، أن المحامى إمام عفيفى الذى توفى أمس الأربعاء بمستشفى المطرية، بعد اعتداء أهالى المنطقة عليه والمارة خلال مشاركته بإحدى مسيرات الإخوان والذين زعموا أنه كان يوزع أموالاً فى المسيرة ثم استدعوا الشرطة، نتيجة نزيف داخلى بالمخ أدى للوفاة.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن "عفيفى" تلقى إصابات عديدة من المعتدين عليه بسحجات وخدوش فى مختلف أنحاء جسده من الوجه والصدر والذى أدى لدخوله مستشفى المطرية ونقله إلى الرعاية المركزة لحالته الخطيرة، مشيرًا إلى أن حالته الصحية ازدادت سوءًا والتى أدت لوفاته بعد دخوله المستشفى بأيام نتيجة تجمع دموى فى المخ وارتجاج ونزيف داخلى.

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