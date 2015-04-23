القبض على متهم هارب من أحكام بالإعدام والمؤبد فى أسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع إدارة قوات الأمن خلال حملة أمنية، استهدفت قرى (العقال القبلى، النواورة، بندر البدارى) بدائرة مركز شرطة البدارى أسفرت عن ضبط أحد العناصر الخطرة هاربا من حكم بالإعدام وحكمين بالمؤبد.

كان اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "حافظ.خ.ح" 22 سنة مزارع، ومقيم بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج مسجل خطر ومطلوب ضبطه فى 3 أحكام قضائية صادرة ضده (الحكم بالإعدام فى قضية قتل عمد، حكمين بالسجن المؤبد فى قضية سلاح وخطف) وذلك أثناء تردده على دائرة مركز البدارى وقت الحملة الأمنية وبحوزته بندقية آلية و20 طلقة نارية من ذات العيار.

تم تحرير محضر الضبط اللازم وجارى استكمال كافة الإجراءات القانونية.