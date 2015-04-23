على أبواب الصيف احترس من التينيا.. 3 أسباب للإصابة والعلاج فى إيدك

التينيا الملونة أو المبرقشة"Tinea versicolour "

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أهم العوامل المؤدية للإصابة بالتينيا المبرقشة

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أهم أعراض الإصابة بالتينيا

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أهم طرق العلاج والوقاية من الإصابة بالتينيا

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التينيا المبرقشة أحد الأمراض الجلدية التى تصيب الأشخاص نتيجة أسباب وعوامل متعددة أهمها ارتفاع درجة حرارة الجو.>وقالت د.هبة مصطفى، أخصائى أمراض الجلدية، إن التينيا الملونة أو المبرقشة هى أحد الأمراض الفطرية الجلدية المنتشرة خاصة فى المناطق الحارة والرطبة، والتى تزداد بشكل واضح فى فصل الصيف.>وتستكمل د. هبة قائلة: عادة يتواجد الفطر المسبب لإصابة بالتينيا على جلد المصاب نفسه، لكن فى صورة خاملة غير نشيطة، وتنشط بسب عدة عوامل أهمها:>1) ارتفاع درجة حرارة الجو والرطوبة.>2)التعرق.>3) تناول جرعة كورتيزون لفترة طويلة أو نقص المناعة>وتضيف د.هبة: "إصابة الأشخاص بالتينيا يمكن الإصابة بها مرة أخرى بعد العلاج".>وتتابع د. هبة قائلة: عادة تظهر أعراض الإصابة بالتينيا فى صورة بقع دائرية بنية أو بيضاء أو وردية اللون مغطاة بقشرة خفيفة جدا، خاصة بمنطقة الصدر والكتف والرقبة والظهر، بينما تظهر قليلا فى أماكن أخرى مثل فروة الرأس والوجه خاصة عند الأطفال.>وأشارت د.هبة قائلة: هناك بعض النصائح والإرشادات التى يجب على الأشخاص مراعاتها لتفادى الإصابة بالتينيا وأهمها:>1) الابتعاد عن التواجد فى مناطق حارة ورطبة.>2) التنشيف جيدا عقب الاستحمام أو بذل أى مجهود بحيث يكون الجلد جافا دائما.

كما أنه فى بعض الحالات يجب استخدام بعض الكريمات والشامبوهات المضادة للفطريات لمدة شهر، وفى الحالات الشديدة يتم استخدام أقراص تأخذ عن طريق الفم.

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