دبلوماسى روسى: موسكو تعارض القيام بعملية برية فى اليمن

شدد نائب وزير الخارجية الروسي، جينادى جاتيلوف، على أن بلاده تعارض القيام بعملية برية فى اليمن لأنها ستعمق الأزمة فى هذا البلد.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف نائب وزير الخارجية الروسى :"إن تنفيذ عملية برية سيؤدى إلى تصعيد الأزمة فى اليمن، ولن يسهم فى العثور على حل سياسى".
وقال جاتيلوف خلال مؤتمر صحفى فى موسكو اليوم الخميس :"لا نود أن تصل الأمور فى اليمن إلى مثل هذا التطور، ويتعين إطلاق عملية سياسية فى هذا البلد".
وأضاف نائب وزير الخارجية الروسى :"إن تنفيذ عملية برية سيؤدى إلى تصعيد الأزمة فى اليمن، ولن يسهم فى العثور على حل سياسى".
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