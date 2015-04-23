دبلوماسى روسى: موسكو تعارض القيام بعملية برية فى اليمن

شدد نائب وزير الخارجية الروسي، جينادى جاتيلوف، على أن بلاده تعارض القيام بعملية برية فى اليمن لأنها ستعمق الأزمة فى هذا البلد.

وقال جاتيلوف خلال مؤتمر صحفى فى موسكو اليوم الخميس :"لا نود أن تصل الأمور فى اليمن إلى مثل هذا التطور، ويتعين إطلاق عملية سياسية فى هذا البلد".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسى :"إن تنفيذ عملية برية سيؤدى إلى تصعيد الأزمة فى اليمن، ولن يسهم فى العثور على حل سياسى".

>