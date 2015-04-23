طلاب آثار الإسكندرية يتهمون أستاذا بالتحرش بالفتيات وتهديدهن بالرسوب

حرر عدد من طلاب قسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، محضراً بقسم شرطة باب شرق، حمل رقم 4106 لسنة 2015 إدارى القسم، ضد أستاذ جامعى يتهمونه فيه بالإساءة لهم وإطلاقه الألفاظ التى تخدش حياء الفتيات وتهديد الطلاب بالرسوب فى مادته .

وأشار الطلاب، فى شكواهم، إلى أنه تحدد أمس موعداً لامتحان الشفوى بمادة التاريخ مصر والعالم الهلينستى للفرقة الثانية لقسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية بكلية الآداب، حدثت مخالفات من الدكتور "أحمد .غ" الأستاذ المساعد بقسم الآثار، أولها تعمده تأخير الطلاب والطالبات حتى منتصف الليل بالكلية، مما يعرض حياتهم للخطر وحدوث العديد من حالات الإغماء بين صفوف الطلاب .

وأوضح الطلاب أن عدد طلاب القسم يزيد عن 600 طالب، متسائلين هل من المعقول أن يظل الطلاب فى الكلية حتى بعد منتصف الليل ، وهل يعقل أن تمتحن دفعة يزيد عددها عن 600 طالب فى يوم واحد وأمام دكتور واحد فى امتحان شفوى يمتحن فيه كل طالب على حدة .

وأكد الطلاب تعمد الأستاذ المساعد سب وقذف الطلاب علانية، وعن طريق الاستهزاء بكل أسئلة الطلاب فى المادة العلمية، وتهديدهم بالرسوب حتى لو كانوا يستحقون النجاح .

وأوضح الطلاب تضررهم من تعمده ذكر إيحاءات وألفاظ وعبارات جنسية تخدش حياء الطالبات أثناء الامتحان.

من جانبه قال الدكتور عباس سليمان، عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، أنه استمع إلى شكوى الطلاب، بحضور رئيسة القسم الدكتورة منى حجاج، وناقش مع الطلاب كافة المشكلات التى عرضوها .

وأكد عباس أنه يتم التحقيق فى هذه الواقعة، على أن يتم الاستماع إلى الطرف الآخر ومواجهته بأقوال الطلاب، مؤكداً أنه لا تعليق حتى ينتهى التحقيق فى الواقعة .