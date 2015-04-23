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مالطا تقيم مراسم تأبين لضحايا الهجرة غير الشرعية فى البحر المتوسط

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مالطا تقيم مراسم تأبين لضحايا الهجرة غير الشرعية فى البحر المتوسط مالطا تقيم مراسم تأبين لضحايا الهجرة غير الشرعية فى البحر المتوسط
اصطف أربعة وعشرون تابوتا تحتوى على الجثامين التى تم انتشالها فقط من أكبر كوارث المهاجرين فى البحر المتوسط على الإطلاق فى مالطا لإقامة مراسم التأبين لما يقدر بنحو 800 ضحية.

وحضر المراسم التى اقيمت اليوم الخميس رئيس مالطا ورئيس وزراءها ووزير الداخلية الإيطالى ومفوض الاتحاد الأوروبى لشؤون الهجرة، وتضمنت المراسم صلوات للمسحيين والمسلمين، ووضعت الزهور على طول الطريق الذى سلكته التوابيت من مشرحة مالطا وحتى مكان إقامة المراسم على مهبط للطائرات فى المستشفى الرئيسى بالجزيرة.

ونجا 28 شخصا فقط من انقلاب قارب للمهاجرين خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، ومن المقرر أن تقام جلسة المحاكمة الأولى للقبطان المشتبه به وطاقم قارب المهربين غدا الجمعة.
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