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فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادًا لوصول الرئيس اليونانى

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فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادًا لوصول الرئيس اليونانى فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادًا لوصول الرئيس اليونانى
فتحت الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولى، منذ قليل، أبوابها استعدادا لوصول الرئيس اليونانى "بروكوبيس بافلوبولوس" الذى يستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، وتسلمت القوات الخاصة وقوات الجيش تأمين محيط استراحة الرئاسة مع انتشار رجال الأمن على طول الطريق المؤدى إلى المطار.

ومن المقرر أن يبحث الرئيسان سبل تعزيز العلاقات المصرية اليونانية والقضايا الثنائية المشتركة، كما يعقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً مشتركاً بقصر الاتحادية الرئاسى بمصر الجديدة.

وقد تستغرق الزيارة الأولى للرئيس اليونان الجديد يومين، وتأتى بعد شهرين فقط من انتخابه لأعلى منصب سياسى فى اليونان، وذلك فى ثانى زيارة رسمية له خارج بلاده بعد قبرص.

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مصر 365