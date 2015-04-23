محلب يتفقد عشوائيات إندونيسيا والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

تفقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، منطقة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإندونيسيا للاستفادة من التجربة الإندونيسية فى هذا المجال. جاء ذلك على هامش مشاركته بالقمة الأفروآسيوية، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى.

واستمع رئيس الوزراء خلال الزيارة لشرح حول المنتجات التى تشتهر بها إندونيسيا وكيفية تشجيعها للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدًا بهذه التجربة، كما طالب الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، بأن يكون مشروع "أيادٍ بكل محافظة" فكرة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة،وأن تكون ذات أولوية لدى الحكومة المصرية.

وفى السياق ذاته، زار أيضًا رئيس الوزراء منطقة عشوائيات إندونيسيا واستمع لشرح حول الجهود التى قامت بها الحكومة الإندونيسية فى نقل 3 آلاف مواطن إندونيسى من بين 8 آلاف شخص فى منطقة متطورة لنقل العشوائيات بتكلفة 13 دولارًا شهريًا وبمساحة 60 مترًا.

وحرص مسئولو مدينة جاكرتا على التقاط الصور التذكارية مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، مرحبين بزيارته لإندونيسيا.