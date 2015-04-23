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نيابة شرق القاهرة تستجوب العريان و10 قيادات إخوانية لاتهامهم بـ"فض رابعة"

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نيابة شرق القاهرة تستجوب العريان و10 قيادات إخوانية لاتهامهم بـ"فض رابعة" نيابة شرق القاهرة تستجوب العريان و10 قيادات إخوانية لاتهامهم بـ"فض رابعة"
تستجوب، نيابة شرق القاهرة، بإشراف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، عددا من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء مجلس الشعب السابقين، الصادر ضدهم قرار بالحبس 15 يوماَ على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتمويل أعمال العنف، والاتفاق والمساعدة على اعتصام رابعة العدوية ومواجهة أجهزة الدولة.

كشفت مصادر قضائية بالنيابة العامة، أن التحقيقات التى ستجرى، اليوم، فى أحداث فض اعتصام الإخوان، التى وقعت بتاريخ 14 أغسطس 2013 بميدان رابعة العدوية، تضم العديد من قيادات جماعة الإخوان، وهم كل من عصام سلطان، ومحمد عبد الجليل، وعمرو زكى، ومحمد الشربينى، وأسامة ياسين، وعصام الحداد، وعصام العريان، وأسعد الشيخة، وصفوت عبد الغنى، وعلاء أبو النصر، ومحمد محمود الطاهر، وغيرهم من قيادات الجماعة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحشد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين للاعتصام بميدان رابعة العدوية قبل الإعلان عن عزله فى 3 يوليو 2013.

وكانت النيابة العامة أصدرت قرارا بحبس الرئيس الأسبق محمد مرسى، و17 من قيادات جماعة الإخوان 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى "فض رابعة"، ضم كلا من الدكتور محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، والمهندس خيرت الشاطر، والدكتور محمد البلتاجى، وصلاح سلطان، وعصام سلطان، وأسامة ياسين، وعمرو زكى، وصفوت حجازى.

كما تضمنت أوراق القضية عددا من مساعدى الرئيس الأسبق، وأعضاء الفريق الرئاسى، ومستشاريه، ومن بينهم أسعد الشيخة، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وعصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية الأسبق، ووزير الأسبق، باسم عودة، وجهاد الحداد، وعصام العريان، وأحمد عبد العاطى، مدير مكتب مرسى.


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