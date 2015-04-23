المعارضة السورية تسيطر على عدة حواجز بريف إدلب

أعلنت المعارضة السورية سيطرتها على عدة حواجز ونقاط عسكرية كانت قوات النظام تتمركز عليها فى منطقة جسر الشغور بريف إدلب، وذلك بعد معارك لتحرير معسكر القرميد.

وأوضحت المعارضة ـ حسبما أفادت قناة "العربية" الاخبارية اليوم الخميس، أن معركة أطلق عليها "النصر" تهدف للسيطرة على مدينة جسر الشغور الواقعة فى ريف إدلب الغربى، إضافة لقطع طريق الإمداد الواصل بين مدينة أريحا وريف اللاذقية.

وفى السياق ذاته فقد استهدفت قوات المعارضة بسيارة مفخخة حاجز زليطو على مدخل مدينة جسر الشغور بريف إدلب، وسيطروا على حاجز "الكم" على أطراف بلدة السرمانية، واستولوا على دبابة وأسلحة متوسطة، واستهدفوا حواجز السكر، بشلامون، الأفندى، والكازية التابعة لقوات النظام، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة على أطراف المدينة مازالت مستمرة حتى اللحظة.

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