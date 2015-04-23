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سكان: قصف أهداف للحوثيين فى ضربات جوية شمالى عدن

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سكان: قصف أهداف للحوثيين فى ضربات جوية شمالى عدن سكان: قصف أهداف للحوثيين فى ضربات جوية شمالى عدن
قال سكان إن طائرات حربية من التحالف الذى تقوده ضربت أهدافا للحوثيين فى قرى شمالى مدينة عدن بجنوب اليمن فى وقت مبكر اليوم الخميس.

وأضافوا لرويترز أن بين الأهداف دبابات للحوثيين، كان التحالف قد أعلن يوم الثلاثاء انتهاء حملة القصف التى بدأها قبل شهر فى اليمن لكن متحدثا سعوديا قال إن القوات ستستمر فى استهداف الحوثيين إذا استدعت الضرورة.
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