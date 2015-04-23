الاثنين المقبل..أردوغان يزور الكويت

يبدأ الرئيس التركى رجب طيب أردوغان زيارة رسمية إلى دولة الكويت يوم الاثنين المقبل يجرى خلالها مباحثات مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها على مختلف الصعد.

وذكرت اليوم وكالة الانباء الكويتية " كونا " أن الزيارة التى تستمر يومين تهدف إلى رفع مستوى التعاون بين البلدين فى المجالات التجارية والخدمات العقارية والصناعات الدفاعية والتباحث فى المشاريع والإمكانات المتاحة لتوطيد العلاقات الاقتصادية.

وأضافت أن المحادثات ستتطرق إلى التطورات الأخيرة فى المنطقة وفى مقدمتها الأزمتان اليمنية والسورية والقضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى عقد لقاء بين الرئيس التركى ورجال الأعمال الكويتيين.

وتعد زيارة أردوغان للكويت الأولى له منذ توليه منصب الرئاسة التركية فى 28 أغسطس 2014 إلا أنه سبق أن زارها خلال شغله منصب رئيس الوزراء.

وتأتى الزيارة بعد عام واحد على زيارة سلفه الرئيس السابق عبدالله غول للكويت على رأس وفد رسمى التقى حينها بأمير الكويت وتم توقيع اتفاقيات فى مجال التدريب العسكرى واتفاقية فى مجال النقل التجارى البحرى وبروتوكول بشأن التعاون فى مجالات الصحافة والإعلام وبروتوكول بشأن التعاون فى مجال المحفوظات.

وقد بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بصورتها الرسمية عام 1969 عقب توقيع اتفاقية اقامة العلاقات الدبلوماسية والتى أعقبها تبادل افتتاح السفارات فى الدولتين عام 1970.

وقد شهدت العلاقات الكويتية التركية لاسيما فى السنوات الأخيرة تطورات كبيرة حيث تم توقيع ما يزيد عن 36 اتفاقية فى مختلف المجالات خلال العشر سنوات الماضية. .من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادى واتفاقية التعاون العلمى والفنى واتفاقية تشكيل لجنة عليا مشتركة للتعاون بين الكويت وتركيا على مستوى وزراء الخارجية علاوة على اتفاقية التعاون فى المجال الصحى واخرى فى مجال تبادل الأيدى العاملة.

>وفيما يخص المجال الاستثمارى بحسب الارقام تزيد استثمارات الهيئة العامة للاستثمار الكويتية فى تركيا عن 56ر1 مليار دولار -بحسب أرقام وزارة الاقتصاد التركية- تتوزع فى مجال العقارات ومراكز التسوق والقطاع المصرفى والاستثمار فى البورصة التركية ومجالات النقل الجوى.

ويحتل البنك الكويتى- التركى الذى تأسس عام 1989- ويمتلك بيت التمويل الكويتى النصيب الاكبر فيه- المركز الأول على مستوى البنوك الاسلامية فى تركيا من حيث حجم الأصول.

وفى المجال السياحى وصل عدد السياح الكويتيين إلى تركيا إلى 70 ألفا فى عام 2013 مقارنة مع 20 ألف سائح عام 2010.

وتستورد تركيا من الكويت المواد البلاستيكية والكيميائية بينما تعد المفروشات والمواد الغذائية والسجاد والمجوهرات والشاحنات والحديد الصلب اضافة إلى المواد الانشائية والطبية من أهم الصادرات التركية إلى البلاد

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