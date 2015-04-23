منظمة أوكسفام : فرار مليون سورى خلال 8 أشهر

قال مستشار السياسات للأزمة السورية فى منظمة "أوكسفام" الحقوقية دانيال جوريفان إن التقديرات تتمحور حول اضطرار مليون سورى للهروب من مناطقهم فى سورية ، فى الأشهر الثمانية الماضية ، نتيجة النزاع المتواصل.

وشدد فى تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الخميس على ضرورة أن "تكون هناك حلول للأزمة فى سورية ، تتمثل فى سلام عادل ودائم ، وإلا سيواصل السكان محاولاتهم للهروب عبر الحدود" ، معربا عن أسفه لأن الدول المجاورة تضاعف قيودها على لجوء السوريين إليها.

ويقول جوريفان إن "تقريرنا الأخير أظهر موتا وتشردا إضافيين ، فضلا عن تفاقم بالحاجات العام الماضي" ، مشيرا إلى أن مجلس الأمن دعا إلى إنهاء الوحشية والحرمان من المساعدة التى يتسم بها النزاع السورى ، لكن دعوته "تم تجاهلها" ، فضلا عن "انهيار كامل للاقتصاد السوري".

ويضيف :"يجب أن يتوفر الحل للنزاع فى سورية ، ومعظم اللاجئين فى النهاية ، يريدون العودة إلى بلادهم لإعادة بناء حياتهم وبلدهم". لكن فى الوقت الراهن "يجب أن تتوفر لهم خيارات ليعيشوا حياتهم بأمان وكرامة فى بلدان أخرى ، ويجب أن تتوفر لهم المساعدة الكافية لاستكمال حياتهم خارج بلادهم".

وتوقعت مصادر مواكبة لحركة اللاجئين السوريين خارج البلاد أن تعلن الأمم المتحدة ، فى وقت قريب ، ارتفاع عدد اللاجئين السوريين إلى دول الجوار إلى أربعة ملايين لاجئ ، بينما تتضاعف معاناة هؤلاء فى ظل شح بالتقديمات الدولية يحيط بأزمتهم فى دول اللجوء.

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