وزيرة العمل الكويتية ومدير العمل العربية يعتذران للمغرب لخطأ بكتيب للمنظمة

تقدم المدير العام الجديد لمنظمة العمل العربية الكويتى فايز المطيرى بخطاب اعتذار رسمى باسم المنظمة الى الوفد المغربى المشارك فى فعاليات مؤتمر العمل العربى المنعقد فى الكويت عن الخطأ المطبعى غير المقصود الذى ورد فى احد كتيبات المنظمة والذى تم توزيعه بالمؤتمر بمناسبة احتفال المنظمة بيوبيلها الذهبى .

واوضح المطيرى فى بيان له اليوم انه سيحقق فى هذا الخطأ لمعرفة المتسب فيه كما سيقوم بزيارة قريبا للمغرب لتقديم الاعتذار بنفسه للحكومة المغربية على هذا الخطأ .

كما اعتذرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية فى الكويت هند الصبيح، للوفد المغربى على هذا الخطأ غير المقصود، مؤكدة أنه "سيتم جمع الكتيب، وطباعة اخر جديد، محذوف منه هذه الفقرة التى اضيفت دون قصد".

وكان وفد المغرب بالمؤتمر قد ابدى اعتراضه على ما ورد فى كتيب للمنظمة بمناسبة يوبيلها الذهبى اقر بوجود دولة اسمها الجمهورية العربية الصحراوية ،وذلك فى الورقة التى تتحدث عن حدود دولة الجزائر ،الامر الذى دفع وفد المغرب الى الاحتجاج قائلة /انه لا توجد دولة على حدودها مع الجزائر بهذا المسمى /..و هدد الوفد المغربى بالانسحاب من منظمة العمل العربية، بسبب هذا الخطأ المطبعى .

وكادت الصحفة رقم (13) من كتيب وزّعته منظمة العمل العربية ان تحدث مشكلة فى ختام المؤتمر الذى هيمنت عليه روح التعاون العربى حيث تضمنت الصفحة نبذة مختصرة عن الدول الاعضاء ومنها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذكر انها تقع فى شمال غرب القارة الافريقية، وتطل شمالا على البحر الابيض المتوسط، ويحدها من الشرق تونس وليبيا، ومن الجنوب مالى والنيجر، ومن الغرب المغرب و (الجمهورية العربية الصحراوية) وموريتانيا..حيث اثارت، الفقرة الاخيرة، التى اشارت الى الجمهورية العربية الصحراوية، باعتبارها دولة عربية مستقلة وذات سيادة، حفيظة الوفد المغربي، كونها محل نزاع بين المملكة المغربية وبين سكانها المعروفين بـ "الصحراويين"، الذين يريدون الاستقلال عن المغرب.

و فى نفس الوقت يصدر مؤتمر العمل العربى فى ختام اعماله وقت لاحق اليوم /الخميس /توصياته .

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