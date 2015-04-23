استهداف مسجد "القدس" بالعاصمة الليبية طرابلس بعبوة ناسفة

استهدف مسلحون مجهولون، اليوم الخميس، مسجد "القدس" فى شارع الجمهورية بالعاصمة الليبية طرابلس بعبوة ناسفة، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة بمنشآت المسجد.

وقال مصدر أمنى اليوم، إن مسلحين مجهولين استهدفوا المسجد فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بعبوة ناسفة مما أدى إلى تخريب المسجد وتناثر الحطام داخله وتحطم بعض أرجاء فنائه الخارجي، فيما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن.

وكان تنظيم "داعش" الإرهابى قد تبنى فى وقت سابق استهداف عدد من المصالح فى العاصمة طرابلس، منها سفارات دول إيران وإسبانيا والمغرب والجزائر وكوريا الجنوبية، كما تبَنى تفجير مركز شرطة زاوية الدهماني، والحاجز الأمنى فى منطقة الغيران قرب جنزور، بالإضافة إلى هجوم فندق كورنثيا بالعاصمة الليبية.

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