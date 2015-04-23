أخبار عاجلة

فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد -
حي شرق شبرا يكشف حقيقة أزمة كشك «المعاقة» -
9.3 مليار جنيه أرباحًا سوقية للبورصة خلال الأسبوع -
مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

استهداف مسجد "القدس" بالعاصمة الليبية طرابلس بعبوة ناسفة

Google+ Print
استهداف مسجد "القدس" بالعاصمة الليبية طرابلس بعبوة ناسفة استهداف مسجد "القدس" بالعاصمة الليبية طرابلس بعبوة ناسفة
استهدف مسلحون مجهولون، اليوم الخميس، مسجد "القدس" فى شارع الجمهورية بالعاصمة الليبية طرابلس بعبوة ناسفة، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة بمنشآت المسجد.

وقال مصدر أمنى اليوم، إن مسلحين مجهولين استهدفوا المسجد فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بعبوة ناسفة مما أدى إلى تخريب المسجد وتناثر الحطام داخله وتحطم بعض أرجاء فنائه الخارجي، فيما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن.

وكان تنظيم "داعش" الإرهابى قد تبنى فى وقت سابق استهداف عدد من المصالح فى العاصمة طرابلس، منها سفارات دول إيران وإسبانيا والمغرب والجزائر وكوريا الجنوبية، كما تبَنى تفجير مركز شرطة زاوية الدهماني، والحاجز الأمنى فى منطقة الغيران قرب جنزور، بالإضافة إلى هجوم فندق كورنثيا بالعاصمة الليبية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365