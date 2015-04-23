أخبار عاجلة

فنانات وقعن ضحايا للأخطاء الطبية.. إحداهن فقدت النطق وأخرى أصيبت بعاهة مستديمة -
يرفض البطولة المطلقة ويعتبر محمد سعد «رقم 1».. «حسن عبد الفتاح» في سطور -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن -
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة -
تطعيم مليون و94 ألف طفل ضد الشلل في القليوبية -
«مصر للبترول»: 2 مليون لتر سولار زيادة يومية لاستقبال موسم الحصاد -
حي شرق شبرا يكشف حقيقة أزمة كشك «المعاقة» -
9.3 مليار جنيه أرباحًا سوقية للبورصة خلال الأسبوع -
مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الإسهال والإمساك معا علامة على الإصابة بالقولون العصبى

Google+ Print
الإسهال والإمساك معا علامة على الإصابة بالقولون العصبى الإسهال والإمساك معا علامة على الإصابة بالقولون العصبى
القولون العصبى أحد أهم الأعراض المرضية التى تطال القولون، ويعانى خلالها المريض من بضعة علامات معروفة وشهيرة.

الدكتورة نيفين رضا أخصائى الباطنة، أكدت أن القولون العصبى له العديد من الأعراض المعروفة والشهيرة، والتى تجعله أحد أهم الأعراض المرضية التى تصيب الكثير من الرجال والنساء، واضطراب الأغذية، وقلة تناول الطعام الصحى والاهتمام بالنظام الغذائى السليم، يزيد فرص الإصابة بالقولون العصبى.

وحسبما تذكر نيفين فالقولون العصبى له بعض الأعراض، والتى تظهر على المريض، كالآلام فى البطن أو التقلصات المعوية الشديدة، وعدم الشعور أبدا بالراحة بالطعام مهما كان خفيفا، مع مشكلات معروفة فى حجم البطن، إما بالانتفاخ الظاهر، أو بتضخم حجمها، مع النهجان والشعور بالمعدة غير هادئة على الدوام.


>وقد يصاب مريض القولون العصبى إما بالإمساك المزمن لفترات طويلة، أو على النقيض بالإسهال المزمن، ولا يدرك البعض، أن الجمع بين عرضى الإسهال والإمساك مع بعضهما البعض، دلالة حقيقية على الإصابة بالقولون، الذى يفسد الإخراج ويضر بوظائفه تماما، ويزيد من تماسك البراز مسببا الإمساك، مع ليونة تارة مسببا إسهال شديد لأيام.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365