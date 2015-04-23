الإسهال والإمساك معا علامة على الإصابة بالقولون العصبى

القولون العصبى أحد أهم الأعراض المرضية التى تطال القولون، ويعانى خلالها المريض من بضعة علامات معروفة وشهيرة.

الدكتورة نيفين رضا أخصائى الباطنة، أكدت أن القولون العصبى له العديد من الأعراض المعروفة والشهيرة، والتى تجعله أحد أهم الأعراض المرضية التى تصيب الكثير من الرجال والنساء، واضطراب الأغذية، وقلة تناول الطعام الصحى والاهتمام بالنظام الغذائى السليم، يزيد فرص الإصابة بالقولون العصبى.

وحسبما تذكر نيفين فالقولون العصبى له بعض الأعراض، والتى تظهر على المريض، كالآلام فى البطن أو التقلصات المعوية الشديدة، وعدم الشعور أبدا بالراحة بالطعام مهما كان خفيفا، مع مشكلات معروفة فى حجم البطن، إما بالانتفاخ الظاهر، أو بتضخم حجمها، مع النهجان والشعور بالمعدة غير هادئة على الدوام.

>وقد يصاب مريض القولون العصبى إما بالإمساك المزمن لفترات طويلة، أو على النقيض بالإسهال المزمن، ولا يدرك البعض، أن الجمع بين عرضى الإسهال والإمساك مع بعضهما البعض، دلالة حقيقية على الإصابة بالقولون، الذى يفسد الإخراج ويضر بوظائفه تماما، ويزيد من تماسك البراز مسببا الإمساك، مع ليونة تارة مسببا إسهال شديد لأيام.