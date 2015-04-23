أمن المنيا يلقي القبض علي تشكيل عصابي قام بخطف طفل ودفنه حيًا‎

تمكنت وحدة مباحث سمالوط، من كشف غموض اختفاء طفل منذ أسبوعين، حيث تبين قيام تشكيل عصابي بخطفه ودفنه حيًا في بيارة بالصحراء .

كان اللواء محمد صادق الهلباوي، قد تلقي إخطارًا من العميد هشام نصر، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ من والد الطفل شنودة صلاح سيدهم سنتين ونصف بخطف طفله وقيامه بدفع فدية مالية لخاطفه 30 ألف جنيه منذ 15 يوم إلا أنهم لم يطلقوا سراحه .

و تم على الفور تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة العميد محمد سعد، وكيل إدارة البحث، والمقدم محمود الجيار، رئيس مباحث سمالوط، والنقيب عبد العزيز فرحات، والنقيب هاني عجلان، معاوني المباحث، وقد أسفرت جهودهم عن تحديد أفراد التشكيل وهم (عبد الظاهر مصطفي خطر 24 سنة ، وعبد الظاهر مصطفي طلبة 36 مقيم صفط اللبن فلاح، ومحمد مصطفي طلبة 38 سنة فلاح مقيم صفط اللبن، وسيد شعبان إسماعيل 32 سنة عاطل صفط البن، ورضا محمد أمين 25 سنة عاطل قرية 1مهاجرين مطاي وأخوه أمين محمد 29 سنة مقيم ذات الناحية )، تم ضبطهم وبحوزتهم 10 آلاف جنية من الفدية والدراجة البخارية المستخدمة في عملية الخطف .

اعترف المتهمون بمناقشتهم تفصيليًا بخطفهم للطفل علي دراجة بخارية وقيامهم بدفنه حيًا داخل بيارة بقرية 1 بالظهير الصحراوي الغربي، وإلقاء كمية من الحجارة عليه .

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3971 إداري مركز سمالوط .