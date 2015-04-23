استقالات جماعية من الحزب الحاكم بتركيا احتجاجًا على قوائم الانتخابات

تقدم 13 من أعضاء مجلس بلدية محافظة “فان” بجنوب شرقى تركيا عن حزب العدالة والتنمية، باستقالات جماعية احتجاجا على سياسة حزبهم الحاكم حول إعداد قوائم انتخابية للمرشحين ورفضهم القطعى لترتيبهم على هذه القوائم.

وذكرت محطة إن.تي.في. الإخبارية التركية اليوم الخميس أن المحتجين من أعضاء حزب العدالة والتنمية طالبوا حزبهم بإعادة النظر فى قائمة المرشحين وإعادة تنظيم ترتيبهم عليها، وإلا فسيحثون زملاءهم الآخرين على تقديم استقالاتهم من الحزب.

وكان عدد كبير من أعضاء الحزب الحاكم بتركيا قد اعترضوا مسبقا على قوائم المرشحين فى عدة مدن بالبلاد وانتهت النتيجة بتقديم الاستقالات احتجاجا على سياسة الحزب.

أ ش أ