وصول 6 آلاف طن بوتاجاز و300 سيارة لموانىء السويس

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة مصر جاز و على متنها 6 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة ايجبشيان ديجنتى و على متنها 300 سيارة قادمة من جدة، ويستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة جى سى و على متنها 412 طن معدات و أجهزة و أدوات كهربائية و السفينة نور وعلى متنها 2500 طن كلور بوتاسيوم قادمة من العقبة ويغادر الميناء السفينة ليلى و على متنها 28 الف طن فوسفات متجهة إلى الهند .

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 318 راكب منهم 88 معتمر و 2 باص عمرة و 5 شاحنة و 1 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 54 شاحنة و يغادر الميناء السفينة سينا و على متنها 46 راكب و 43 شاحنة وسيارة .

وشهد الميناء بالأمس استقبال العبارة ايلة و على متنها 463 راكب منهم 134 معتمر و 3 باص عمرة و السفينة بريدج و على متنها 11 براد و 4 تريلا و السفينة سينا و على متنها 47 راكب و 12 براد و 12 تريلا و 1 سيارة كما غادر الميناء العبارة ايلة و على متنها 568 راكب منهم 176 معتمر و 4 باص عمرة و 7 شاحنة و 1 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 50 براد و 4 تريلا و السفينة سينا 320 راكب و 19 براد و 2 تريلا و 1 سيارة .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة نما اكسبريس و على متنها 59 براد و 10 راكب كما تغادر العبارة امانة و على متنها 82 راكب و 34 براد .

و شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة امانة و على متنها 38 شاحنة و 401 سيارة و السفينة الحرية 2 و على متنها 88 تريلا و 11 راكب و غادر السفينة نما اكسبريس و على متنها 56 شاحنة و 10 راكب.

ويستعد ميناء الغردقة اليوم لاستقبال العبارة مسرة و على متنها 408 راكب و 3 سيارة ، وشهد الميناء بالأمس مغادرة العبارة مسرة وعلى متنها 569 راكب و 8 سيارة و 1 تريلا.

ويشهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة و وصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 89 سائح إلى و من الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية و ممارسة رياضة الغوص ، كما شهد الميناء رحلتى مغادرة و وصول السفينة نيوتاليس و على متنها 94 سائح.