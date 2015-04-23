ليلة_الابطال – أول أهداف تشيتشاريتو الأوروبية من 896 يوما = التأهل لنصف النهائي

لم يكن الهدف الذي سجله خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" مهاجم ريال مدريد أمام أتليتكو مدريد يوم الأربعاء كأي هدف، وذلك لأنه ضمن للفريق الملكي التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشيتشاريتو المعار من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد نجح في تسجيل هدفا في مرمى أتليتكو مدريد في إياب الدور ربع النهائي، ليقود اللوس بلانكوس لنصف النهائي.

ويعد هذا الهدف هو الأول للمهاجم المكسيكي في البطولة الأوروبية مع ريال مدريد منذ انتقاله إليه، كما أنه هو أول أهدافه في المسابقة بشكل عام منذ 896 يوما.

وتعود قصة آخر هدف أوروبي لهيرنانديز إلى السابع من نوفمبر عام 2012 حينما سجل في مرمى سبورتنج براجا في دور المجموعات مع مانشستر يونايتد.