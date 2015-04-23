العثور على جسم غريب فى حديقة بالمنوفية يثير الذعر بين الأهالى

حالة من الذعر والخوف انتابت أهالى مدينة أشمون بمحافظة المنوفية وذلك إثر العثور على جسم غريب داخل حديقة مجلس المدينة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد أيهاب زهنى مأمور مركز أشمون يفيد من العثور على جسم غريب داخل حديقة مجلس المدينة وحدوث حالة من الذعر بين الأهالى.
وبانتقال قوات الحماية المدنية والمفرقعات تبين سلبية البلاغ، وأن الجسم الغريب عبارة عن كيس أسود بداخله بعض الأوراق، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.