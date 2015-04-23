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العثور على جسم غريب فى حديقة بالمنوفية يثير الذعر بين الأهالى

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العثور على جسم غريب فى حديقة بالمنوفية يثير الذعر بين الأهالى العثور على جسم غريب فى حديقة بالمنوفية يثير الذعر بين الأهالى
حالة من الذعر والخوف انتابت أهالى مدينة أشمون بمحافظة المنوفية وذلك إثر العثور على جسم غريب داخل حديقة مجلس المدينة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد أيهاب زهنى مأمور مركز أشمون يفيد من العثور على جسم غريب داخل حديقة مجلس المدينة وحدوث حالة من الذعر بين الأهالى.

وبانتقال قوات الحماية المدنية والمفرقعات تبين سلبية البلاغ، وأن الجسم الغريب عبارة عن كيس أسود بداخله بعض الأوراق، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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