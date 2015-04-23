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وصول 318 راكبا منهم 88 معتمرا لميناء نويبع

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وصول 318 راكبا منهم 88 معتمرا لميناء نويبع وصول 318 راكبا منهم 88 معتمرا لميناء نويبع
قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء نويبع اليوم يستقبل العبارة آيلة وعلى متنها 318 راكبا منهم 88 معتمرا و2 باص عمرة و5 شاحنات و 1 سيارة، والسفينة بريدج وعلى متنها 54 شاحنة، ويغادر الميناء السفينة سينا وعلى متنها 46 راكبا و43 شاحنة و1 سيارة.

كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة آيلة وعلى متنها 463 راكبا منهم 134 معتمرا و3 باص عمرة والسفينة بريدج وعلى متنها 11 براد و4 تريلا، والسفينة سينا وعلى متنها 47 راكبا و12 براد و12 تريلا و1 سيارة.

كما غادر الميناء العبارة آيلة وعلى متنها 568 راكبا منهم 176 معتمرا و4 باص عمرة و7 شاحنات و1 سيارة، والسفينة بريدج وعلى متنها 50 براد و4 تريلا والسفينة سينا على متنها 320 راكبا و 19 براد و 2 تريلا و1 سيارة .

وأضاف "ويشهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 89 سائحا إلى ومن الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية وممارسة الغوص".

كما شهد الميناء رحلتى مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 94 سائحا.

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مصر 365

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