وصول 6 آلاف طن بوتاجاز و300 سيارة لموانئ السويس

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة مصر جاز وعلى متنها 6 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة إيجبشيان ديجنتى وعلى متنها 300 سيارة قادمة من جدة، ويستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة جى سى وعلى متنها 412 طن معدات، وأجهزة وأدوات كهربائية والسفينة نور وعلى متنها 2500 طن كلور بوتاسيوم قادمة من العقبة، ويغادر الميناء السفينة ليلى وعلى متنها 28 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند.

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة وعلى متنها 318 راكبا منهم 88 معتمرا و2 باص عمرة و5 شاحنات و1 سيارة، والسفينة بريدج وعلى متنها 54 شاحنة، ويغادر الميناء السفينة سينا وعلى متنها 46 راكبا و43 شاحنة و1 سيارة.

كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 463 راكبا منهم 134 معتمرا و3 باصات عمرة، والسفينة بريدج وعلى متنها 11 براد و4 تريلات، والسفينة سينا وعلى متنها 47 راكبا و12 براد و12 تريلا و1 سيارة، كما غادر الميناء العبارة ايلة وعلى متنها 568 راكبا منهم 176 معتمرا و4 باصات عمرة و7 شاحنات و1 سيارة والسفينة بريدج وعلى متنها 50 براد و4 تريلات والسفينة سينا 320 راكبا و19 براد و2 تريلا و1 سيارة.

كما يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة نما إكسبريس وعلى متنها 59 براد و10 ركاب، كما تغادر العبارة أمانة وعلى متنها 82 راكبا و34 براد.

وشهد الميناء بالأمس استقبال العبارة أمانة وعلى متنها 38 شاحنة و401 سيارة، والسفينة الحرية 2 وعلى متنها 88 تريلا و11 راكبا وغادر السفينة نما إكسبريس وعلى متنها 56 شاحنة و10 ركاب.

ويستعد ميناء الغردقة اليوم لاستقبال العبارة مسرة وعلى متنها 408 ركاب و3 سيارات، وشهد الميناء بالأمس مغادرة العبارة مسرة وعلى متنها 569 راكبا و8 سيارات و1 تريلا.

ويشهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 89 سائحا إلى ومن الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية وممارسة رياضة الغوص، كما شهد الميناء رحلتى مغادرة ووصول السفينة نيوتاليس وعلى متنها 94 سائحا.