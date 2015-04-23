انتهاء لجنتى التعيينات والتظلمات بمسابقة الـ"30 ألف معلم" بالسويس

أعلنت لجنتا قبول مسوغات التعيين والتظلمات فى مسابقة الـ"30 ألف معلم" بالسويس، اليوم، انتهاء عملية الفحص للأوراق المقدمة كمسوغات تعيين من المعلمين الناجحين الأساسيين، وفحص كل التظلمات، وإعداد تقرير تفصيلى تضمن بيان موقف كل تظلم، وقد بلغ عدد مسوغات التعيين المقدمة 79 مسوغًا، فيما بلغ عدد التظلمات 467 تظلمًا.

كان عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، قد تسلم اليوم تقريرى اللجنتين للمراجعة قبل إرسالهما إلى الوزارة التى تتولى بدورها إصدار البيان النهائى لنتيجة المسابقة.