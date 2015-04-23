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الأمن العام يضبط 315 قطعة سلاح و245 تاجر مخدرات و8 عصابات خلال 24 ساعة

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الأمن العام يضبط 315 قطعة سلاح و245 تاجر مخدرات و8 عصابات خلال 24 ساعة الأمن العام يضبط 315 قطعة سلاح و245 تاجر مخدرات و8 عصابات خلال 24 ساعة
استكمل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء كمال الدالى، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، حملاته الأمنية الموسعة التى تستهدف البؤر الإجرامية، لملاحقة الخارجين عن القانون، من تُجّار المخدرات والأسلحة، والهاربين من تنفيذ الأحكام، وضبط التشكيلات العصابية والعناصر الخطرة ممن يروعون المواطنين.

وأسفرت الحملات التى تمت بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بجميع محافظات الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 111 قطعة سلاح نارى عبارة عن 22 بندقية آلية وبندقية رصاص، و28 بندقية خرطوش، و16 طبنجة، و44 "فرد" محلى الصنع، و346 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، وضبط 201 قطعة سلاح أبيض.

ونجحت الحملات فى ضبط 245 متهمًا فى قضية مخدرات، وضبط بحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 80,835 كيلو، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 27,295 كيلو، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 2,282 جرامًا، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 719جرامًا، وإبادة مساحة (2) قيراط منزرعة بنبات البانجو المخدر، وضبط 7410 أقراص مخدرة.

كما تم ضبط 8 تشكيلات عصابية ضموا 26 متهمًا ارتكبوا 32 حادث سرقة متنوعة، وضبط 3 هاربين من السجون وحجز الأقسام، و56 متهمًا هاربًا مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا، و7 مراقبين هاربين، وضبط 3 متهمين من المشهور عنهم القيام بأعمال البلطجة وبحوزتهم (فرد محلى الصنع، 2 قطعة سلاح أبيض)، وضبط 625 دراجة بخارية مخالفة، وضبط 3 سيارات مُبلغ بسرقتها.

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