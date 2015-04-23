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إصابة 8 عمال بترول فى انقلاب سيارة أجرة بطريق رأس غارب

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إصابة 8 عمال بترول فى انقلاب سيارة أجرة بطريق رأس غارب إصابة 8 عمال بترول فى انقلاب سيارة أجرة بطريق رأس غارب
أصيب صباح اليوم الخميس، 8 عمال من إحدى شركات البترول برأس غارب فى حادث انقلاب سيارة أجرة وهى تقلهم للعمل بطريق رأس غارب رأس شقير الساحلى، تم نقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزى.

تلقى الدكتور حسام جميل مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر إخطارا من غرفة عمليات الإسعاف يفيد إصابة 8 عمال بترول بطريق رأس غارب شقير جراء انقلاب سيارة أجرة كانت تقلهم.

على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل 2 من المصابين إلى مستشفى الجونة بالغردقة و6 مصابين إلى مستشفى غارب المركزى.


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