إصابة 8 عمال بترول فى انقلاب سيارة أجرة بطريق رأس غارب

أصيب صباح اليوم الخميس، 8 عمال من إحدى شركات البترول برأس غارب فى حادث انقلاب سيارة أجرة وهى تقلهم للعمل بطريق رأس غارب رأس شقير الساحلى، تم نقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزى.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- مصرع سائق فى انقلاب سيارة نقل فى طريق "كوم حمادة-كفر زيادة" بالبحيرة
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تلقى الدكتور حسام جميل مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر إخطارا من غرفة عمليات الإسعاف يفيد إصابة 8 عمال بترول بطريق رأس غارب شقير جراء انقلاب سيارة أجرة كانت تقلهم.
على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل 2 من المصابين إلى مستشفى الجونة بالغردقة و6 مصابين إلى مستشفى غارب المركزى.
>- مصرع سائق فى انقلاب سيارة نقل فى طريق "كوم حمادة-كفر زيادة" بالبحيرة
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