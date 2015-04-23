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ناقلات القوات المسلحة تواصل انتشال الفوسفات الغارق بـ"نيل قنا"

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ناقلات القوات المسلحة تواصل انتشال الفوسفات الغارق بـ"نيل قنا" ناقلات القوات المسلحة تواصل انتشال الفوسفات الغارق بـ"نيل قنا"
استمرت ناقلات القوات المسلحة وكراكات وزارة الرى، بالتنسيق والبيئة بمحافظة قنا فى عملها على انتشال كميات الفوسفات الغارقة بمياه النيل بقنا، بعد غرق ناقلة محملة بـ500 طن من الفوسفات بعد اصطدامها بـأحد الأعمدة الخرسانية لكوبرى دندرة منذ يومين، مما أدى إلى غرقها وسقوط الكميات من الفوسفات التى على متنها لتستقر فى قاع النيل.

فيما ينتظر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا وعدد من التنفيذيين الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى الآن على كورنيش النيل المقرر وصوله بعد قليل، لمتابعة الموقف ومحاولات انتشال الفوسفات القابع فى مياه النيل.
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