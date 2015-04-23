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ضع منديلا على أنفك عند الخروج من مكان بارد إلى ساخن لتجنب الاحتقان

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ضع منديلا على أنفك عند الخروج من مكان بارد إلى ساخن لتجنب الاحتقان ضع منديلا على أنفك عند الخروج من مكان بارد إلى ساخن لتجنب الاحتقان
حذرت الأرصاد الجوية، من تغيير الجو مرة أخرى، ابتداء من الأربعاء حتى يوم الجمعة، ستكون موجة باردة، بعد الموجه الحارة.

يوضح الدكتور سمير فتحى الأشقر أستاذ أمراض الأنف والأذن والحنجرة بعض النصائح للوقاية من الأمراض، منها لا يجب ارتداء ملابس ثقيلة أثناء الموجة الحارة، على حسب الجو يتم ارتداء الملابس المناسبة له، ويفضل أثناء الليل ارتداء جاكيت، أما بالنسبة للأشخاص الذين خففوا ملابسهم لا يجب عليهم ارتداء الملابس الثقيلة مرة أخرى، لأنهم سيكونون أكثر عرضة للأمراض.

ويشير د. سمير فتحى الأشقر أنه عند التواجد فى مكان به تكييف والجو بارد، فيجب قبل الخروج للجو الساخن، وضع منديل على الأنف، لتجنب الإصابة بالأنفلونزا واحتقان الحنجرة والأنف فلابد من أخذ الاحتياطات اللازمة.

ويؤكد أستاذ أمراض الأنف والأذن والحنجرة، على مرضى الحساسية بضرورة، تناول أدوية الكورتيزون، والأدوية المضادة للحساسية خلال هذه الأيام، لأنهم عرضة للإصابة بالأمراض ومشاكل الجيوب الأنفية.
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مصر 365